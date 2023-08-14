Kanarya Dzeko ile uçtu

Kurduğu iddialı kadroyla üç kulvarda da şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ligin ilk maçında Gaziantep FK'yı konuk etti. 3. dakikada Tadic'in pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0. 18. dakikada ceza sahası dışından Szymanski'nin ara pasında penaltı noktası üzerinde Dzeko topun sahibi oldu. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak filelerle buluştu: 2-0. 23. dakikada Alexandru Maxim hakeme itirazdan sarı kart görerek ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan atıldı. 45+5. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kale önüne doğru kullanılan serbest vuruşta arka direkte Arda Kızıldağ'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-1. 45+7. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Oosterwolde'ün yerden içeri çevirdiği topla Tadic kale önünde buluştu. Tadic'in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Khacef çizgi üzerinden çıkardı.

FARKI AÇAMADILAR

53. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. 51'inci dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan ortasında Gradel'in ceza sahası içinde topa teması sonrası hakem, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. 55'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Tadic'in vuruşunda kaleci gole izin vermedi. 82'de Tadic'in sağdan içeri girip çevirdiği topa Zajc vurdu, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonuç vermedi ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.Sezona flaş transferlerle giren Fenerbahçe sahasında Gaziantep'i 2-1 mağlup etti.

KARTAL'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovenya ekibi Maribor'u 3-1 yendikleri ilk maçın 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Luan Peres geçen sezondan kalan kart cezası nedeniyle kadroda yer almazken, Zajc, İrfan Can Kahveci ve King ise yedeğe çekildi. Kartal, Gaziantep FK karşısında bu oyuncuların yerine Djiku, Mert Hakan, Szymanski ve Kent'i ilk 11'de görevlendirdi. Serdar Aziz ve Emre Mor sakatlıkları gerekçesiyle kadroya dahil edilemezken, Miguel Crespo ile Serdar Dursun ise teknik heyetin tercihiyle maç kadrosuna alınmadı.

CENGİZ TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe, milli futbolcu Cengiz Ünder ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Cengiz'in bonservisi için Marsilya'ya 15 milyon Avro bonservis bedelinin 4 sene içinde ödeneceği belirtilerek, "FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir" denildi. Milli yıldız Cengiz Ünder'in transferi Fenerbahçe tarihinin en pahalı trasnferi oldu. Attığı imzanın ardından açıklamalarda bulunan Cengiz, "Marsilya'dayken İrfan Can ile çok konuştum. Edin ile konuştum ki onunla konuştuğumuzda da 'Ne zaman geliyorsun?' tarzında olmuştu. Taraftarın desteğini çok fazla hissettim. Bu beni gerçekten derinden etkiledi. Bir an önce onların karşısında formayı giymek istiyorum" ifadelerini kullandı.