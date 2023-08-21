F.Bahçe’nin rakibi Samsun

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe, bugün saat 21.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak. Sezona sahasında 2-1'lik Gaziantep galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, hafta içi de Konferans Ligi'nde Maribor'u 3-0 yendi. 11 sezon aranın ardından Süper Lig'e yükselen Samsunspor ise ligin ilk haftasında Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. İki ekibin rekabetinde Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 34-14 üstünlüğü bulunuyor. 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bugünkü mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetirken, yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Mustafa Savranlar yapacak.