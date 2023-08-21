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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe’nin rakibi Samsun

F.Bahçe’nin rakibi Samsun

HABER MERKEZİ
F.Bahçe’nin rakibi Samsun
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe, bugün saat 21.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak. Sezona sahasında 2-1'lik Gaziantep galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, hafta içi de Konferans Ligi'nde Maribor'u 3-0 yendi. 11 sezon aranın ardından Süper Lig'e yükselen Samsunspor ise ligin ilk haftasında Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. İki ekibin rekabetinde Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 34-14 üstünlüğü bulunuyor. 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bugünkü mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetirken, yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Mustafa Savranlar yapacak.
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