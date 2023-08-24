Fener’in Krunic aşkı

Kadrosuna yıldız isimleri katarak iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe'de Rade Krunic ısrarı sürüyor. Adeta yılan hikayesine dönen transfer için görüşmeleri tekrar hızlandıran sarı-lacivertliler, Milanlı oyuncu için yeni teklif yapacak. Transferin çıkmaza girmesinden sonra masadan kalkan Kanarya, yıldız futbolcu için temaslarına tekrar başladı ve önerdiği bonservis bedelini güncelledi. Daha önce 7 milyon Euro önerdiği 29 yaşındaki '6' numara için teklifini 10 milyon Euro'ya çıkaran kurmaylar, İtalyan ekibinden gelecek cevabı bekliyor. Çizme ekibinin teknik direktörü Stefano Pioli, Krunic'in transferine karşı çıksa da Fenerbahçe'nin yeni teklifinden sonra Milan yönetiminin oyuncunun ayrılışına izin vermesi bekleniyor.

İSMAİL KARTAL ÇOK İSTİYOR

Özellikle teknik direktör İsmail Kartal Rade Krunic'i kadroda görmeyi çok istiyor. Orta sahayı Krunic, Fred ve Szymanski'den kurmayı hedefleyen Kartal, 3 ismin birbirini tamamlayacağını düşünüyor. Tecrübeli hocanın Krunic'in diğer iki ismin performansını artıracağı, ota sahaya dinamizm ve pas kalitesi getireceğini düşündüğü için bu transferin biran önce bitirilmesini talep ediyor.

OYUNCU SATIŞINDAN REKOR GELİR

Fenerbahçe'de takıma dahil edilen oyuncuların yanı sıra gönderilen oyuncularla da ekonomik anlamda feraha kavuşuldu, rekor gelir elde etti. Yapılan satışların ardından sarı-lacivertlilerin kasasına yaklaşık olarak 53 milyon Euro gibi bir rakam girdi. Ancak bu rakamın Altay Bayındır'ın olası satışının ardından 60 milyon Euro'ya yükselmesi bekleniyor. Arda Güler transferinden 20 milyon Euro kazanan Fenerbahçe, Szalai'den 12.3 milyon Euro, Bruma'dan 6.5 milyon Euro, Rossi'den 5.163 milyon Euro, Berisha'dan 4 milyon Euro, Arao'dan 3 milyon Euro, Gustavo Henrique'den ise 1.2 milyon Euro'yu kasasına koydu.

BONUSLAR DA GELEBİLİR

Sarı-lacivertliler bu transferlerin yanı sıra transferi gündemde olan milli kaleci Altay Bayındır'dan ise 7 milyon Euro gibi bir rakamı da gelirlerine ekleyecek. Söz konusu transferin gerçekleşmesi durumunda ise F.Bahçe'nin geliri yaklaşık olarak 60 milyon Euro'ya çıkacak. Öte yandan şarta bağlı bonuslarla ise Fenerbahçe ek olarak Arda Güler transferinden 10 milyon, Rossi'den ise 1 milyon Dolar daha gelir sağlayacak. Bu oyuncunun yanı sıra Crespo, Joshua King ve Batshuayi'nin de satılma ihtimali bulunuyor.