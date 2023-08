Kanarya’dan gol yağmuru

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Hollanda ekibi Twente'yi farklı mağlup etti: 5-1. 20. dakikada Mathias Kjolo'nun sağ kanattan ceza sahasına pasında Manfred Ugalde topla buluştu. Ugalde'nin bekletmeden yaptığı vuruşta top yan direkten döndü, ardından yine Ugalde önünde kalan topu boş ağlara yolladı: 0-1. 33'te Szymanski'nin sağ kanattan ortasında Jayden Oosterwolde, ceza sahası ön çizgisinden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.

İRFAN CAN KAHVECİ ŞOV YAPTI

60'ta İrfan Can Kahveci'yle verkaç yaparak sağdan son çizgiye inen Osayi-Samuel, içeri çevirdi. Szymanski'nin şutu ağlara gitti: 2-1. 62'de Tadic'in pasında sol kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, ortaladı. İrfan Can Kahveci, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 3-1. 74'te Tadic'in hızlı kullandığı taç atışında savunmanın arkasına sarkan Dzeko, ceza sahasına girip İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Bu oyuncunun vuruşu filelerle buluştu: 4-1. 90+2'de Samuel, Mats Rots tarafından düşürülünce hakem Andrew Madley, penaltı noktasını gösterdi. 90+3'te Tadic, skoru belirledi: 5-1.

LİVAKOVİC F.BAHÇE'DE

Bu sezon 3 kulvarda da başarı hedefleyen Fenerbahçe, uzun süredir görüşme halinde olduğu Dominik Livakovic transferinde mutlu sona ulaştı. Hırvat kaleci sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi. Hırvatistan'ın Zagreb kentinden havalanan özel uçakla İstanbul Atatürk Havaalanı Genel Havacılık Terminali'ne inen 28 yaşındaki file bekçisini sarı-lacivertli kulübün temsilcileri karşıladı. Livakovic, taraftarları selamladıktan sonra kendisine ayrılan özel araçla havaalanından ayrıldı. Hırvat kaleci sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak. Yıldız eldiven dün tribünde yeni takımının maçını seyretti.

ALTAY VEDA ETTİ

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, Twente maçı öncesinde taraftarlarla vedalaştı. İngiltere'nin Manchester United takımına transferi gündemde olan Altay, alkışlar eşliğinde taraftarlara veda etti. Altay, alkışlarla orta sahaya gelirken, bu sırada statta "Fenerbahçe'nin evladı Altay Bayındır, yolun açık olsun" anonsu yapıldı.

SZYMANSKi TUTULAMIYOR

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, skor katkısını sürdürdü. Sarılacivertli takımla bu sezon 7. resmi maçına çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 4. golünü kaydetti. Syzmanski, 3 golün de pasını verdi. Yıldız futbolcu, 33. dakikada Oosterwolde'nin golünde asisti yaptı. Szymanski, 60. dakikada ise Samuel'in pasında ağları sarstı.