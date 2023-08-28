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Haberler Fenerbahçe Batshuayi için sıradalar

Batshuayi için sıradalar

F.Bahçe’nin golcüsü için Fransız, İngiliz ve İtalyan ekipleri yarışıyor.

HABER MERKEZİ
Batshuayi için sıradalar
Fenerbahçe'de bu sezon hamle oyuncusu olarak kullanılan Michy Batshuayi'nin talipleri artıyor. Fransız ekibi Lens ve İngi- artıliz temsilcisi Nottingham Forest iddiaları sonrası şimdi de İtalya liz kulübü Bologna'nın Michy Batshuayi için devrede olduğu öne sürüldü. Çizme basınındaki haberlere göre Bologna, Michy Batshuayi için Fenerbahçe ile pazarlık masasına oturdu. İtalyan ekiyi binin 29 yaşındaki golcü için şartları zorladığı ve transferin mümkün olduğu aktarıldı. Nottingham Forest'ın ilk teklifinin ise 4 milyon Euro olduğu öğrenilirken, Kanarya'nın bu teklifi reddettiği bildirildi. Fenerbahçe, Batshuayi'den 10-12 milyon Euro civarında bir gelir hedefliyor. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği Michy Batshuayi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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