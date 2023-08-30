Morelos tamam

Sezon şampiyonluk parolasıyla başlayan ve yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe, Edin Dzeko ve Umut Nayir'in ardından forvet bölgesine bir ismi daha katıyor. Sarı-lacivertliler, Michy Batshuayi'ye talipler çıkması ve Belçikalı futbolcunun ayrılık ihtimalinin ardından yeni bir forvet için harekete geçti. Bu doğrultuda birçok isimle görüşen Fenerbahçe, Rangers ile sözleşmesi sona eren Alfredo Morelos ile anlaşma sağladı. Kolombiyalı santrforun bu gece (Salı) Fenerbahçe için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Morelos, Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent ile birlikte Rangers'ta forma giymişti. Kolombiyalı isim, kariyerinde çıktığı 269 maçta 124 gol, 58 asistlik performans sergiledi.