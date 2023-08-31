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Haberler Fenerbahçe Bruma Braga’yı uçurdu

Bruma Braga’yı uçurdu

F.Bahçe’den Portekiz ekibine giden yıldız isim Devler Ligi vizesinin alınmasını sağladı.

HABER MERKEZİ
Bruma Braga’yı uçurdu
Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan ve Braga'ya transfer olan Bruma, Portekiz ekibinin Şampiyonlar Ligi hasretine son verdi. Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Braga ile Panathinaikos eşleşti. İlk maçı 2-1 kazanan Portekiz ekibi Braga, Yunanistan'da Panathinaikos'a konuk oldu. Karşılaşmanın tek sayısını Fenerbahçe'den transfer edilen Bruma attı. Bruma'nın golü, 83. dakikada kontra ataktan geldi. Toplamda 3-1'lik üstünlük sağlayan Braga, 11 yıl sonra Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı. Portekiz temsilcisi gruplara kalarak büyük sevinç yaşadı. Bruma, bu sezon 6 resmi maçta 4 gol, 1 asist kaydetti. Bruma, F.Bahçe'de ise 5 maça çıkmış, sadece 1 defa takım arkadaşlarına gol pası vermişti.
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