Bruma Braga’yı uçurdu

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan ve Braga'ya transfer olan Bruma, Portekiz ekibinin Şampiyonlar Ligi hasretine son verdi. Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Braga ile Panathinaikos eşleşti. İlk maçı 2-1 kazanan Portekiz ekibi Braga, Yunanistan'da Panathinaikos'a konuk oldu. Karşılaşmanın tek sayısını Fenerbahçe'den transfer edilen Bruma attı. Bruma'nın golü, 83. dakikada kontra ataktan geldi. Toplamda 3-1'lik üstünlük sağlayan Braga, 11 yıl sonra Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı. Portekiz temsilcisi gruplara kalarak büyük sevinç yaşadı. Bruma, bu sezon 6 resmi maçta 4 gol, 1 asist kaydetti. Bruma, F.Bahçe'de ise 5 maça çıkmış, sadece 1 defa takım arkadaşlarına gol pası vermişti.