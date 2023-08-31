Fenerbahçe’de Morelos sevinci

Fenerbahçe'nin, Rangers ile sözleşmesi sona eren Alfredo Morelos ile anlaşma sağlaması heyecan yarattı. Morelos, sağlık testlerinden geçmek ve son görüşmeleri yapmak için önceki gece İstanbul'a gelirken yıldız isim Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent ile birlikte Rangers'ta forma giymişti.

269 MAÇTA 124 GOL KAYDETTİ

İskoçya ekibinde 2017-2023 yılları arasında forma giyen 27 yaşındaki başarılı futbolcu, 269 karşılaşmada 124 gol, 58 asistlik performans sergiledi. Alfredo Morelos, Rangers dışında kariyerinde Medellin ve Helsinki ekiplerinde de görev yapmıştı.