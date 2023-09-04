Fener zirveyi bırakmadı

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi. Ligde 3'te 3 yapan sarı-lacivertliler, bir maçı eksik olmasına rağmen zirveye kuruldu. 12. dakikada İrfan Can'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Djokanovic'te kaldı. Djokanovic'in ceza sahası dışından çektiği şutu kale direğinin yanından auta çıktı. 16'da Tadic'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Oosterwolde, topa vurmakta geç kalınca Rafal meşin yuvarlağa sahip oldu. 34'te Tolga'nın pasıyla ceza sahasına giren Sowe'un şutunda top Becao'ya çarparak kornere çıktı.

İSMAİL YÜKSEK KIRMIZI GÖRDÜ

48'de Tadic'in pasıyla topla ceza sahası içinde buluşan Dzeko, göğsünde topu yumuşatarak çektiği şutta kaleci Rafal, ağlara gitmekte olan topu son anda çıkardı. 54'te Dzeko'nun şutunda top savunmadan sekti. Kaleciyi de geçen top Tadic'in önünde kaldı. Tadic, topu savunmanın üzerinden aşırdı ama meşin yuvarlak boş kale yerine auta çıktı. 60'ta Dzeko, ceza sahası dışında buluştuğu topta savunmayı üzerine çekerek topu sağ taraftaki Osayi Samuel'e bıraktı. Ceza sahasında topla buluşan Osayi-Samuel, topu kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu: 0-1. 84'te İsmail Yüksek topu kaptırınca elle oynadı ve ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 85'te Efkan'ın arka direğe kestiği ortada kaleci ile karşı karşıya kalan Radakovic, topu boş kale yerine auta yolladı. Maç 1-0 F.Bahçe üstünlüğü ile sona erdi.