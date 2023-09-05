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Fenerbahçe’de hedef Musrati

HABER MERKEZİ
Fenerbahçe’de hedef Musrati

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala orta sahaya alınacak isim için acele etmeyen Fenerbahçe'de gündeme Braga forması giyen Al Musrati geldi. Listesinde birçok yıldız isim bulunduran sarılacivertlilerde İsmail Kartal'ın uzun zamandır izlediği Al Musrati ismini Ali Koç'a söylemesinin ardından transfer için kolları sıvayan sarı-lacivertliler Braga'da forma giyen Al Musrati için 15 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Al Musrati'nin, Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmesi durumunda transfer rekor kıracak ve Cengiz'e ödenen bonservis bedelini geçecek.

MENAJERİ AÇIKLAMA YAPTI

Al Musrati, Braga'nın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasına karşın kariyerini daha büyük bir takımda sürdürmek istediği için Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı da iddia edildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin uzun bir süredir ilgilendiği Jorginho'nun menajerinden taraftarı üzen bir açıklama geldi. Yıldız futbolcunun menajeri yaptığı açıklamada, "Jorginho, Arsenal'e ve kulübüyle birlikte Premier Lig'deki, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine odaklanmış durumda. Fenerbahçe'ye transfer olmayacak" şeklinde konuştu.

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