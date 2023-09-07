Fener’den Demme hamlesi

Orta saha arayışı içinde olan Fenerbahçe gündemine yeni birisini daha ekledi. Daha önce Salih Özcan, Dieng, Al-Musrati ve Fabricio Diaz gibi isimlerle görüşen sarı-lacivertliler Diego Demme'yi de listesine aldı. Menajerler tarafından önerilen oyuncuyu yönetimin değerlendirmeye aldığı öne sürüldü. Napoli'nin kadroda düşünmediği Alman yıldız için araştırma yapan kurmaylar, diğer seçeneklerden bir sonuç çıkmaması durumunda 31 yaşındaki oyuncu için teklif yapacak. Demme, 2014-20 yılları arasında Leipzig'deki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve ardından 10 milyon Euro'ya Napoli'ye transfer olmuştu. 31 yaşındaki futbolcu sözleşmesinin son senesine girdi ve takımda düşünülmediği için maliyeti uygun olabilir. İtalyan basını Fenerbahçe iddialarını doğrularken, haberde Napoli'nin Demme'nin bonservisi için 2 milyon Euro'luk bir indirim yapmaya hazır olduğu vurgulandı.

UGOCHUKWU KİRALANABİLİR

Sarı-lacivertlilerde gündeme Lesley Ugochukwu isminin geldiği de öne sürüldü. Chelsea, Fransız genç yıldız için Rennes'e 27 milyon Euro ödedi. Ancak Enzo, Caicedo, Lavia, Gallagher ve Chukwuemeka gibi isimler arasında Lesley'nin oynaması zor. İngiliz ekibinin bu nedenle 19 yaşındaki futbolcuyu kiralayabileceği kaydedildi. Kanarya ise teklif yapmak için bekliyor.