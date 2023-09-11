McTominay harekatı

Fenerbahçe'nin uzun süredir çözmeye çalıştığı 6 numara transferi için geri sayım başlarken, sarı-lacivertliler Cuma gününe kadar bu transferde netlik kazanmayı hedefliyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak listesine dahil ettiği Manchester United'ın önliberosu Scott McTominay için temaslarını sıklaştırdığı öğrenilirken kulübü 2025 yılına kadar kontratı bulunan McTominay'ın sözleşme süresini 1 yıl daha uzatma hakkı bulunuyor. Sarı-Lacivertliler'in kiralama formülü üzerinde durduğu ve resmi teklif için harekete geçtiği belirtildi. İskoçya Milli Takımı'nda şu ana dek 42 maçta süre alan ve 7 kez rakip fileleri sarsan 26 yaşındaki oyuncu kariyerinde Manchester United dışında başka bir takımda forma giymedi. Bu arada Kanarya'da sahalara ne zaman geri döneceği merak edilen Ferdi Kadıoğlu'ndan müjdeli haber geldi. 23 yaşındaki milli sol bek oyuncusunun milli ara sonrası hazır hale gelmesi ve teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde oynaması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 48 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, bu karşılaşmaların 46'sında ilk 11'de yer almıştı. Toplam 4175 dakika sahada kalan 23 yaşındaki milli oyuncu, 4 gol ve 5 asistle skora etki etti.