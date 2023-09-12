Al Musrati’de sona doğru

Yaz transfer döneminde aldığı isimlerle geniş bir kadro kuran Fenerbahçe, 6 numara transferinde de mutlu sona çok yakın.UEFA'ya Konferans Ligi için gönderilen listede Crespo yer alırken, hem yönetim hem de teknik heyet, Süper Lig için yeni bir altı numara alınmasında görüş birliğine varmıştı. Sarı-lacivertliler, Bragalı yıldız Al Musrati'nin menajeriyle görüşecek. Libyalı orta sahanın menajeri Pedro Neto, sözleşme şartlarını görüşmek için İstanbul'a davet edildi. Sarı-lacivertliler bu transfer için 8 milyon Euro bütçe ayırırken, Portekiz ekibi 15 milyon Euro'dan kapıyı açtı. Öte yandan Braga'nın Ricardo Horta transferinin davası sonucu FIFA tarafından 12.3 milyon Euro'luk cezaya çarptırılması bu transferin gerçekleşmesi için en büyük neden.

EN AZ MALİYETLE BİTİRİLECEK

Braga'nın bu cezayı ödeyebilmek için Al Musrati satması gerekiyor. F.Bahçe de bu durumu bilerek, bonservisi en az maliyetle halledecek. 27 yaşındaki Libyalı orta saha, kariyeri boyunca 204 resmi maçta görev yaptı. 27 yaşındaki oyuncu, bu 15 gol 11 asist kaydetti.

SZYMANSKİ EN İYİLER ARASINDA

F.Bahçe'nin Rusya'nın Dinamo Moskova takımından kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, 9 maçtaki 4 gol, 4 asistlik performansıyla 2023 yaz transfer döneminin en faydalı oyuncuları listesine girdi. The Athletic'in haberine göre; Grimaldo (Bayer Leverkusen), Verbruggen (Brighton), Branco van den Boomen (Ajax) ve Retegui (Genoa) gibi futbolcuların yer aldığı listede Szymanski de kendisine yer buldu. Haberde Kanarya'nin Avrupa Konferans Ligi'nin de favori takımlarından birisi olduğu da ifade edildi.