Fener’in arayışta

Fenerbahçe'nin transferde son hamle olarak belirlediği 6 numara takviyesinde artık son saatlere girilirken aday sayısı 4'e indi. 15 Eylül Cuma günü saat 24.00'e kadar süresi olan sarı-lacivertliler arayışlarında son viraja girdi. Kanarya bu bölge için Portekiz'in Braga takımında oynayan Libyalı Al-Musrati'nin menajeriyle İstanbul'da bir görüşme yaparken, Real Betis'in Arjantinli yıldızı Guido Rodriguez, Porto'da görev yapan Sırp ön libero Marko Grujic ve bonservisi Everton'da bulunan Portekizli oyuncu Andre Gomes için de temaslarını sürdürüyor. Önceki gün Al-Musrati'nin menajerinin İstanbul'a gelmesi Libyalı yıldızın bir adım öne çıktığı şeklinde yorumlanırken, sarı lacivertli yönetimin Braga'ya 8 milyon Euro ödemeyi kabul etti. Yönetim, Musrati için istenen sonuç çıkmazsa diğer üç isme yönelecek. Andre Gomes menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve teknik heyet, 30 yaşındaki futbolcuyu değerlendiriyor. Portekizli futbolcunun transferi için teknik heyetten onay çıkarsa, yönetim transfer için harekete geçecek.

TÜM PLANLAR HAZIR

Kurmaylar, bu transferi de bitiremezse Marko Grujic için Porto ile görüşecek. Sarı-lacivertliler bu 4 isimde sorun çıkması durumunda ise rotasını Aston Villa'dan Leander Dendoncker'a kıracak. Yönetimin diğer planı ise Brentford'ın Nijeryalı oyuncusu Frank Onyeka. Bu isimlerden birinin kadroya katılması için yoğun mesai harcanıyor.

KANARYA'YA GENÇ YETENEK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Lüksemburg'un 19 yaşındaki genç sol kanat oyuncusu Yvandro Borges Sanches için talimat verdi. Alman ekibi M'Gladbach'ta forma giyen Borges için scout ekibi de detaylı analiz topluyor. Kartal'ın en geç ocak ayında Borges için çalışma yapılmasını talep ettiği belirtildi. Borges, transfer olursa sarılacivertli kulüpte forma giyen ilk Lüksemburglu futbolcu olarak tarihe geçecek.

PASALIC ISRARI

İtalyan basını Fenerbahçe'nin Mario Pasalic aşkını doğruladı. Çıkan haberlerde sarı-lacivertlilerin Hırvat on numara için istekli olduğu belirtilirken Kanarya'nın bu transfer için en az 18 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerektiği ifade edildi. Mario Pasalic geride bıraktığımız sezon Atalanta formasıyla ligde 32 maça çıkıp 5 gol, 2 asistlik katkı vermişti.