Yeni hedef Gueye

Süper Lig ve Konferans Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 6 numara transferinde hareketli günler yaşıyor. Sarı-lacivertli yönetim, bir süredir ön libero transferi için yoğun çaba sarf ederken, şimdi de gündeme Marsilya forması giyen Pape Gueye geldi. Fransız ekibiyle 3. sezonuna giren Senegalli genç ön libero için yönetim hemen temaslara başladı. Kulübü ile bir yıl daha kontratı bulunan Pepe Gueye'nin genç olması sarı-lacivertlilerin bu transfer için iştahını kabartıyor.

MUSRATİ DE LİSTEDE

Kariyerinde Le Havre ve Sevilla formaları giyen Senegalli futbolcunun F.Bahçe'ye sıcak bakabileceği belirtilirken yönetim, Fransız ekibinin nabzını yokladı. Ön libero mevki için listede olan Andre Gomes için olumsuz yanıt alınırken, Braga ekibinde oynayan Libyalı Al Musrati için görüşmeler devam ediyor.

SANGARE KRİZİ

Fenerbahçe'de Nazım Sangare krizi yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin 2020'de Antalyaspor'dan 1 milyon 750 bin Euro bedelle transfer ettiği 29 yaşındaki oyuncu bir türlü beklenen performansı sergileyemedi. 2021-22 sezonunun son bölümünde diz bağları kopan Nazım, geçen sezon hiç süre alamadı. Bir dönem milli formayı da giyen sağ bek, bu sezon da kadroda düşünülmüyor. Ancak sarı-lacivertliler, Nazım Sangare'ye şu ana kadar bir türlü kulüp bulamadı. 29 yaşındaki oyuncunun, 1.5 milyon Euro'luk maaşında da indirime gitmek istememesi, kendisine talip olan takımların geri adım atmasına neden oluyor. Süper Lig'de 114 resmi maça çıkan Sangare, 5 gol atarken, 9 golün de pasını verdi.