Ndidi geliyor

Fenerbahçe'de transfer sezonunun son gününde hareketli saatler yaşanıyor. Yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Sarılacivertli ekip, bir dönem Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Wilfred Ndidi için harekete geçti. 6 numara bölgesine mutlak bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, 26 yaşındaki oyuncu için temaslarını sıklaştırdı. ASYA EKİPLERİNDE DE FORMA GİYDİ

Championship'te Leicester City'de forma giyen Nijeryalı yıldız, ayrılığa sıcak bakıyor. Kanarya'nın, Nijeryalı yıldız ile her konuda anlaştığı öne sürüldü. Uzun süredir 6 numara arayışında olan sarı-lacivertliler mutlu sona yaklaşırken, yıldız ismin bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Piyasa değeri 1 milyon Euro olan deneyimli oyuncu daha önce Japonya ve Çin Ligi'nde de forma giymişti.