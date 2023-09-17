Son dakika... Fenerbahçe sahasında Antalyaspor’u 3-2 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

56. dakikada ceza sahası içi sol tarafında son çizgiye inen Dzeko'nun arka direğe ortaladığı topta İrfan Can Kahveci yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

64. dakikada ceza yayı üzerinden Jehezkel'in şutunda savunmadan seken top ceza sahası içi sol çaprazında Buksa'nın önüne düştü. Buksa'nın yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2

69. dakikada sol taraftan Tadic'in ceza sahası içine yaptığı ortada İrfan Can'ın altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe de çarpıp dışarı çıktı.

73. dakikada Dzeko'nun ara pasında topla buluşan Szymanski, önündeki açık alanı kullanarak ceza sahasına kadar girdi. Szymanski'nin aşırtmasında kaleci Leite topu kornere çeldi.

80. dakikada sağ taraftan Fred, korneri İrfan Can Kahveci ile paslaşarak kullandı. İrfan Can'ın sağ taraftan ceza sahası içine yerden attığı pasta topla buluşan Szymanski'nin uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-2