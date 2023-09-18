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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe söktü aldı

Fenerbahçe söktü aldı

Kanarya, rakibini Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci ve Szymanski'nin golleriyle yenerek dörtte dört yaptı. Antalya’ya Adam Buksa’nın attığı iki gol puan için yetmedi.

HABER MERKEZİ
Fenerbahçe söktü aldı

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u geriden gelerek mağlup etti ve liderliğini sürdürdü: 3-2. 5. dakikada Erdoğan Yeşilyurt vuruşunu yaptı. Erdoğan'ın şutunda Van de Streek topuğuyla topu kaleye doğru gönderdi, Serdar Aziz, yaptığı topu çizgiden çıkardı. 31'de Erdal Rakip, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Topun Van de Streek'in önünde kalmasıyla hakem faulü avantaja bıraktı. Van de Streek'in pasında topla buluşan Buksa, iki rakibinden sıyrılıp topu ağlara gönderdi: 0-1. 45+1'de Ferdi'nin ortasında Zajc topu aşırdı. Dzeko'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1. 57'de Dzeko sol kanattan son çizgiye hareketlenip içeri çevirdi, arka direkte İrfan Can kafayla ağlara yolladı: 2-1.

KARŞILIKLI GOLLER SÜRDÜ

64'te ceza sahasında yaşanan karambolde top Buksa'nın önünde kaldı. Bu oyuncu yaptığı vuruşla farkı eşitliği sağladı: 2-2. 69'da Tadic'in çevirdi İrfan Can vurdu, top direkten auta çıktı. 80'de İrfan Can'dan pası alan Szymnaski yaptığı harika vuruşla skoru belirledi: 3-2.

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