Fener ışıl ışıl

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında konuk ettiği Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini 3-1 yendi. 1. dakikada savunmadan atılan topu kontrol eden Mert Hakan'ın ceza yayı içerisine girerek yaptığı vuruşta top dışarı çıktı. 24'te Fred'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşa ön direkte iyi yükselen Crespo'nun uzak direğe yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. 30'da topu kapan Fred'in ara pasında Batshuayi topla buluştu. Ceza sahasına giren Batshuayi'nin yerden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-0. 39'da Ingvartsen'in sağ çaprazdan beklemeden yaptığı vuruşta Livakovic başarılı.

2. YARIYA GOLLE BAŞLADI

47'de Mert Hakan'ın kullandığı kornerde, ceza sahası içerisinde savunmadan seken topu kafayla tamamlayan Serdar, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0. 55'te savunmadan seken topu ceza sahası içinde önünde bulan Tverskov, pasını sağ çaprazdaki Villadsen'e aktardı. Villadsen'in vuruşunda top ağlara gitti: 3-1. Mücadele Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

BAKAN BAK VE MONTELLA BİRLİKTE İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Nordsjaelland ile karşılaştığı maçı tribünden izledi. Bakan Bak, sarılacivertli ekibi bu önemli maçta yalnız bırakmadı. A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella da ayağının tozuyla karşılaşmayı stadyumdan bakan ile birlikte takip etti.

KARTAL'DAN ROTASYON

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Nordsjaelland karşılaşmasında Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, bu karşılaşmada Antalyaspor maçında oynayan Becao, Zajc, Szymanski, Tadic ve Edin Dzeko'ya ilk 11'de şans vermedi. Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder ve dinlendirilen Ferdi Kadıoğlu ise kadroda yer almadı. Antalyaspor maçının ilk 11'inde yer almayan Djiku, Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Crespo, King, Kent ve Batshuayi bu maça ilk 11'de başladı.

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM

Fenerbahçe taraftarları, Nordsjaelland ile oynanan karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 42 bin sarı-lacivertli taraftar mücadeleyi stadyumdan izledi. Taraftarlar karşılaşma boyunca biran olsun susmazken, gollerin ardından büyük sevinç yaşadılar.