Müthiş seri

Kadrosunu ve teknik heyetini yenileyen, bu sezon tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, lig ve Avrupa'da sezona harika bir seriyle başladı. Süper Lig'de sezona Gaziantep FK, Samsunspor, Ankaragücü ve Antalyaspor galibiyetlerle giren İstanbul temsilcisi, bir maç eksiği olmasına rağmen topladığı 12 puanla liderlik koltuğuna kuruldu. Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 6 ön eleme maçı ve 1 grup maçı olmak üzere çıktığı 7 müsabakayı da kazandı.

AVRUPA'DA 7'DE 7 YAPTI

İlk olarak Zimbru ile karşılaşan sarı-lacivertliler, ilk maçı 5-0 ikinci maçı da 4-0 kazanarak tur atladı. İkinci turda Maribor ile eşleşen F.Bahçe, 3-1 ve 3-0'lık sonuçlarla adını Play-Off turuna yazdırdı. Kanarya, Play-Off turunda ise Hollanda ekibi Twente ile eşleşti. Hollanda ekibini ilk maçta 5-1, ikinci maçta 1-0 yenen Kanarya, tur atladı. Fenerbahçe, H Grubu'ndaki ilk maçında ise önceki gün Nordsjaelland'ı evinde 3-1 mağlup ederek 11'de 11 yaptı.

11 MAÇTA 32 GOL KAYDETTİ

Kanarya, bu müsabakalarda golcü kimliğiyle de ön plana çıktı. Süper Lig'de 4 müsabakaya çıkan sarı-lacivertliler, rakip ağlara 8 gol gönderirken, kalesindeki 3 gole engel olamadı. Fenerbahçe, Avrupa'da ise çıktığı 7 maçta rakip ağları 24 kez sarstı, kalesinde ise 3 gol gördü. Kanarya, toplamda 11 maçta 32 gol attı, 6 gol yedi.

PUANIMIZ YÜKSELDİ

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlarımızın bu hafta aldıkları puanlar sonrası ülke sıralamasında yükselişe geçtik. Bu sezon ekiplerimizin elemelerde topladığı puanlar sonrası büyük bir sıçrayış göstererek 9. sıraya çıktık. Sezonu ilk 10'un içerisinde bitirirsek temsilcilerimiz bir sonraki yıl ön eleme oynamadan gruplara kalacak. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Kopenhag ile sahasında 2-2 berabere kalan Galatasaray, ülke puanına 0.25 puan kazandırdı. UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe Nordsjaelland'ı 3-1 yenerken, Beşiktaş ise Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Türkiye 33.850 puanla 9. sırada yer aldı.

AVRUPA GOLCÜSÜ

F.Bahçe'de takımın ikinci golünü atan Michy Batshuayi, Avrupa maçlarındaki performansıyla ön plana çıktı. Bu sezon 7 maçta forma giyen ve 3 gol atan Batshuayi tüm golleri Avrupa'da attı.

39 MAÇTA 23 GOL

Geçen sezonun başında Fenerbahçe'ye gelen Michy Batshuayi, gösterdiği performansla taraftarın sevgisini kazandı. 2 sezonda sarılacivertli formayla 27'si ilk 11 olmak üzere 39 maça çıkan Belçikalı hücumcu, takımına 23 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

TATLIYA BAĞLANDI

Fenerbahçe'nin Nordsjaelland'ı 3-1 yendiği maçta Michy Batshuayi'nin tepkisi dikkatleri çekmişti. Takımının 2. golünü atan Michy Batshuayi oyundan çıkarken tepki gösterdi. Yaşanan gelişmenin ardından teknik direktör İsmail Kartal ile Batshuayi, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdi. Oyundan çıkarken üzüntü yaşamasının normal olduğunu oyuncusuna anlatan İsmail Kartal, takım olarak bir bütün olduklarını ve herkesin dayanışma içerisinde olması gerektiğini ifade etti. Batshuayi ise hocasından özür dileyerek rekabetçi bir oyuncu olduğunu, bundan dolayı oyuna devam etmek istediğini belirtti.

İKİ FUTBOLCU KADRO DIŞI KALDI

Kadrosunda 16 yabancı bulunan F.Bahçe, 14 yabancı hakkı olan TFF listesine 2 oyuncuyu yazmadı. İsmail Kartal, Luan Peres ve Lincoln'ü kadroya dahil etmedi. İki oyuncu, devre arasına kadar Süper Lig'de forma giyemeyecek. Peres 2022'de Marsilya'dan 5.2 milyon Euro'ya, Lincoln ise Santa Clara'dan 5 milyon Euro'ya alınmıştı.