Fener uçuyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendi. 9. dakikada Ferdi'nin pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Dzeko'nun şutunda, kaleci Yusuf meşin yuvarlağı kontrol etti. 11'de Eduardo'nun ceza sahası dışından şutunda Djiku'ya çarpan top kornere gitti. 39'da Novais'in sağ köşeden korner atışıyla ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Aliti'nin şutunda, kaleci Livakovic gole izin vermedi. 43'te Dzeko'nun ceza alanında pasında sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, topu ağlara gönderdi: 0-1.

ÖMER ERDOĞAN'A KIRMIZI

56'da Fred'in sağ çaprazdan serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Dzeko'nun kafa şutunda, top yandan auta çıktı. 58. dakikada Szymanski'nin ceza sahası sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti. 59. dakikada hakem Atilla Karaoğlan, Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ı yaptığı itirazlar ve taç atışı için topu Becao'ya vermediği sebibiyle kırmızı kartla saha dışına gönderdi. Ömer Erdoğan maçın geri kalan kısmını tribünden takip etti.

YUSUF BAŞARILIYDI

79. dakikada Fenerbahçe'nin atağında ceza sahası önünden Szymanski'nin vurduğu topu Alanya kalecisi Yusuf Karagöz iki hamledi kurtardı. Kalan sürede iki takımın da çabaları gol getirmedi ve karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

KANARYA'NIN GOLÜ SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Fenerbahçe'nin attığı golden önce Tadic'in pozisyonunun ofsayt olup olmadığı VAR'da incelendikten sonra yayıncı kuruluş ekranlarına VAR çizgisiyle servis edildi. Bu görüntü sonrası iki takım taraftarları sosyal medyadan yaşananlara sert tepki gösterdi. Kayserispor taraftarları Tadic'in ayağının önde olduğunu ve ofsayt kararı verilmesi gerektiğini belirtirken Fenerbahçe taraftarları pozisyonun ofsayt olmadığını ve golün iptali için uzun süre VAR'da uğraş verildiğini iddia ettiler.

KARTAL'DAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, bir önceki lig maçının kadrosuna göre ilk 11'de üç değişikliğe gitti. Kartal, Antalyaspor karşılanmasının ilk 11'inde yer alan ancak Alanyaspor kadrosuna teknik heyet kararıyla alınmayan Serdar Aziz ve Miha Zajc ile sakatlığı bulunan Cengiz Ünder'in yerine, İsmail Yüksek, Dijiku, İrfan Can'a forma verdi.

İRFAN CAN ŞOV YAPIYOR

Alanya maçına kadar bu oynayan İrfan Can Kahbu sezon 5 gol, 4 asistle veci 12. resmi maçında 6. golünü kaydetti ve takımına Antalya'da 3 puanı getirdi. Yeniden Başakşehir'deki günlerine döndüğünün sinyallerini veren ve 12 sınavda tam 10 gole direkt etki eden 28 yaşındaki oyuncu performansıyla sarı-lacivertli taraftarların da takdirini kazandı.