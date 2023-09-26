Fener son sürat

Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek ligde 5'te 5, bu sezon oynadığı resmi maçlarda ise 12'de 12 yapan Fenerbahçe, hem liderliğini sürdürdü hem de önemli bir seri yakaladı. İstanbul ekibi, bu sezon Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı sahasında 2-1, Samsunspor'u deplasmanda 2-0, MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0, Antalyaspor'u sahasında 3-2 yenmeyi başarmıştı. Lige 14 yıl sonra 5'te 5 yaparak başlayan daha önce 2009/2010 sezonunda teknik direktör Christoph Daum yönetiminde lige 8'de 8 yaparak start vermişti. O sezon ilk mağlubiyetini 9'uncu haftada Gaziantepspor deplasmanda 2-1'lik skorla alan Kanarya, sezonu 74 puanla Bursaspor'un 1 puan gerisinde 2'nci sırada tamamlamıştı.

HEDEF SERİYİ SÜRDÜRMEK

F.Bahçe, Süper Lig'de 1'i erteleme olmak üzere oynayacağı sıradaki 6 maçta İstanbul dışına çıkmayacak. Kanarya, ilk olarak perşembe günü erteleme maçında Başakşehir'i konuk edecek. F.Bahçe, Süper Lig'de 7 ile 11. haftalar arasında sırasıyla Rizespor, Kasımpaşa (D), Hatay, Pendik (D), Trabzon ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, ligin 12. haftasında gurbette Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

DJİKU EN İYİ MAÇINI ÇIKARDI

F.Bahçe'ye bedelsiz olarak gelen Alexander Djiku, Alanyar karşısında sergilediği performansla göz doldurdu. Savunmada yaptığı kritik hamleler ve kafa toplarındaki etkinliği ile dikkat çeken Djiku'nun performansı istatistiklere de yansıdı. 7 hava topu kazanıp bu alanda yüzde 100'lük bir oran yakalayan Ganalı savunmacı, 9 isabetli uzun top atarken, 5 pas arası, 1 top çalma istatistikleri de yakalayarak karşılaşmanın en iyileri arasında yer aldı.

İRFAN CAN'DAN 10 GOLE ETKİ

F.Bahçe'ye Alanyaspor deplasmanında galibiyeti getiren golü kaydeden İrfan Can Kahveci, en formda günlerini yaşıyor. 28 yaşındaki oyuncu, sezon başında olmasına rağmen şimdiden 10 gole direkt etki etti. Süper Lig'de bu sezon 2 gol atıp 2 asist yapan Kahveci, Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'nde ise 6 maçta 4 gol 2 asistle oynadı. Şu ana kadar çıktığı 12 resmi maçta toplamda 6 gol atıp 4 asist yapan tecrübeli oyuncu, bu alanda en iyi sezon istatistiğini geride bırakmak üzere. F.Bahçe ile geçirdiği ilk tam sezon olan 2021/22 sezonunda 4 gol atıp 7 asist yapan 28 yaşındaki oyuncu, 2022/23 sezonunda ise 7 gol 4 asistlik performans sergileyerek 11 gole direkt etki etmişti.

FRED ORTAYI DOMİNE ETTİ

Avrupa Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'a karşı oynanan maçta 2 asist yaparak sahanın yıldızlarından birisi olan Fred, Alanyaspor karşılaşmasında da hem ofansif hem defansif anlamda orta sahada başarılı bir performansa imza attı. Brezilyalı oyuncu, bu hafta orta saha oyuncuları arasında en fazla kilit pas atan, rakip yarı sahada en fazla başarılı pas yapan, en fazla şut pası veren oyuncu durumunda. Fred, başarılı atak aksiyonları ve isabetli şut kategorilerinde ise 2. sırada kendisine yer buldu.