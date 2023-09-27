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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe’de Dzeko rüzgarı

F.Bahçe’de Dzeko rüzgarı

HABER MERKEZİ
F.Bahçe’de Dzeko rüzgarı
Fenerbahçe'de Edin Dzeko fırtınası esiyor. Kaptanlık bandını koluna takan Bosnalı golcü; takımın 1 numaralı lideri olurken, Süper Lig'deki ilk 5 maçlar itibarıyla da tarihe geçti. Dzeko, ligdeki ilk 5 maçlar itibarıyla Mamadou Niang ile birlikte sarı-lacivertli ekibe en çok gol katkısı veren futbolcu oldu. Dzeko, şu ana kadar 5 maçta 4 gol, 3 asistle toplam 7 gol katkısı verdi. Mamadou Niang ise 2008/09 sezonunda 6 gol, 1 asistle 7 gole direkt etki etmişti. Edin Dzeko, son 15 yılda ise ilk 5 maçlar itibarıyla tek başına en çok gol katkısı veren oyuncu durumunda. 37 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon oynadığı toplam 9 resmi karşılaşmada ise 6 gol-6 asistlik bir performans sergiledi.
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