F.Bahçe’de Dzeko rüzgarı

Fenerbahçe'de Edin Dzeko fırtınası esiyor. Kaptanlık bandını koluna takan Bosnalı golcü; takımın 1 numaralı lideri olurken, Süper Lig'deki ilk 5 maçlar itibarıyla da tarihe geçti. Dzeko, ligdeki ilk 5 maçlar itibarıyla Mamadou Niang ile birlikte sarı-lacivertli ekibe en çok gol katkısı veren futbolcu oldu. Dzeko, şu ana kadar 5 maçta 4 gol, 3 asistle toplam 7 gol katkısı verdi. Mamadou Niang ise 2008/09 sezonunda 6 gol, 1 asistle 7 gole direkt etki etmişti. Edin Dzeko, son 15 yılda ise ilk 5 maçlar itibarıyla tek başına en çok gol katkısı veren oyuncu durumunda. 37 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon oynadığı toplam 9 resmi karşılaşmada ise 6 gol-6 asistlik bir performans sergiledi.