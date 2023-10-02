Fener çok farklı

Süper Lig'in 7. aftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi. Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, 3. dakikada öne geçti. Dzeko'nun ceza sahası içine etkili pasında Tadic, sol çaprazda topu bekletmeden içeri çevirdi. Szymanski altıpas üzerinden topu ağlara gönderdi: 1-0. 23'te Minchev'in ortasını sol çaprazda iyi kontrol eden Varesanovic'in şutunda Livakovic meşin yuvarlağı son anda çeldi. 38'de Fred'in arka direğe pasında Dzeko, topu ağlarla buluşturdu. Hakem önce orta noktayı gösterse de VAR'dan gelen uyarının ardından golü iptal ederek elle oynama gerekçesiyle serbest vuruş kararı verdi.

İKİNCİ YARI GOL ŞOV

47'de Szymanski'nin ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan İrfan Can'ın altıpasın gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0. 62'de İrfan Can'ın pasında topla buluşan Dzeko'nun ceza sahası içinden vuruşunda fark 3'e çıktı: 3-0. 75'te King rakiplerini geçerek ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı. Savunmadan dönen topla buluşan Tadic'in altıpasın gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0. 90+1'de Ferdi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına döndü. 90+3'te ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mert Hakan'ın ortasında, arka direkte King kafa vuruşu ile skoru belirledi: 5-0.

SZYMANSKİ'DEN EN ERKEN GOL

Fenerbahçe'nin yıldızı Szymanski, yüksek formunu sürdürüyor. Szymanski, maçın henüz 3. dakikasında Tadic'in asisti ile topu ağlara göndermeyi başarırken , Polonyalı oyuncunun Çaykur Rizespor'a 2 dakika 2 saniye içinde attığı gol, bu sezon Süper Lig'de atılan en erken oldu. Bu gol ile ligde çıktığı 7. maçta 5. kez golle buluşan 24 yaşındaki oyuncu, tüm kulvarlarda çıktığı 14 maçta 8 gol 4 asistlik performans gösterdi.

TARAFTARLARDAN TAM DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, Rizespor maçında tribünleri doldurdu. Sarı-lacivertli taraftarlar yoğun yağışa rağmen takımlarını desteklemek için Ülker Stadyumu'na geldi. Tribünlerin tamamının dolu olduğu gözlendi. Öte yandan Rizespor taraftarları da kendilerine ayrılan yeri doldurdu.

OOSTERWOLDE'NİN YERİNE OSAYİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Başakşehir maçının 11'inde tek değişikliğe gitti. Kartal, Oosterwolde'nin yerine Osayi- Samuel'e görev verdi. Fenerbahçe, Rizespor maçına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder vertli sakatlıklave Emre Mor'un yanı sıra Serdar Aziz hafif sakatlığı, Miha Zajc tedbir amaçlı, Batshuayi ise teknik ekip kararıyla forma giyemedi.