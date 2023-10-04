Rotasyon zamanı

SEZONA hem Avrupa hem de ligde üst üste aldığı galibiyetlerle çok iyi başlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ikinci maçında yarın Slovak ekibi Spartak Trnava'ya konuk olacak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın Slovakya deplasmanında sahaya yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkması bekleniyor. Pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçını da düşünen ve yıldızlarını dinlendirmek isteyen deneyimli teknik adam rotasyona gidecek. Tadic, Dzeko, Fred ve Szymanski gibi isimlerin bu karşılaşmada yedeğe çekilmesi, Crespo, Mert Hakan, King ve Batshuayi'nin yanı sıra, son haftalarda forma şansı bulamayan Ryan Kent'in de forma giymesi bekleniyor.

ALMAN HAKEM YÖNETECEK

ÖTE yandan Fenerbahçe'nin Trnava'ya konuk olacağı Konferans Ligi H Grubu maçının hakemi açıklandı. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann'ın yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Christof Günsch yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.