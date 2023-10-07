Zirvenin kralı

2023-2024 sezonuna fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, hem ligde, hem de Avrupa'da tutulmuyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de uzun süredir liderlik koltuğundaki yerini korurken, Avrupa'da da zirveye ambargo koydu. Konferans Ligi H Grubu'nda mücadele eden Kanarya, Norsjaelland'ın ardından önceki gün ikinci maçında Spartak Trnava'yı da 2-1'lik skorla mağlup ederken, liderliğe yükseldi. Danimarka ekibine Nordsjaelland'a 3 puan fark atarak zirvede önemli bir avantaj elde eden sarı-lacivertliler, hem lig, hem de Avrupa'da üst üste 15 maçını kazanarak ulaşılmazı zor bir başarı elde etti.

64 YIL SONRA İLK

Avrupa kupalarında maçların normal süresinde alınan galibiyetlerde 104'e ulaşan Fenerbahçe, 103 olan mağlubiyet sayısını geride bırakmayı başardı. Sarı-lacivertli ekip son olarak 3 Aralık 1959'da 2 galibiyete 1 mağlubiyet ile mağlubiyet sayısını geride bırakmıştı.

ZAFERİN MİMARI JOSHUA KİNG

Fenerbahçe'nin Norveçli futbolcu Joshua King, Spartak Trnava maçında galibiyeti getiren golleri kaydetti.

Yükselen performansıyla dikkatleri çeken King, ligdeki Rizespor maçının ardından Avrupa'da da gol atma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertlilerin bulduğu 2 gole imzasını atan King, Avrupa'daki gol sayısını da 3'e yükseltti.