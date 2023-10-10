Fener bayramı

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 16 resmi maçta 16. galibiyetini aldı. Ligde 8 maça çıkan sarı-lacivertliler 8'de 8 yaparken, UEFA Konferans Ligi'nde de 6 ön eleme ve 2 grup maçının hepsini kazandı. Kanarya, liglere verilen milli araya hem Süper Lig'de hem de UEFA Konferans Ligi'nde lider olarak girdi. Fenerbahçe, ayrıca eski bir rekorunu egale etti. Sarı-lacivertliler, 2009-2010 sezonunda teknik direktör Christoph Daum yönetiminde lige sekizde sekiz yaparak girmişti.

GOL SAYISI ARTTI

Kanarya, tam 14 yıl sonra aynı başarıyı İsmail Kartal yönetiminde de gösterdi. F.Bahçe o dönem rakip ağlara 17 gol gönderirken, kendi ağlarında da 3 gol görmüştü. Sarı-lacivertliler bu sezon ise 20 kez rakip ağları sarsarken kalesinde 3 gol gördü. Fenerbahçe, milli ara dönüşünde 22 Ekim Pazar günü saat 19.00'da konuk edeceği Hatayspor'u da yenerek rekorunu geliştirmeye çalışacak.

EN SKORER DZEKO

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Edin Dzeko, forma giydiği 12 maçta 8 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Takımın en skorer ismi olan tecrübeli golcüyü, 8 gol, 4 asistlik katkısıyla Sebastian Szymanski ve 7 gol, 5 asistlik performansıyla İrfan Can Kahveci takip ediyor.