4 kupayı da istiyoruz

Milli arada çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda gündeme dair açıklamalarda bulunan Kartal, henüz hiçbir şey başarmadıklarını belirterek, "Biz 4 kupaya da talibiz. Oyun gücümüz ve kadro kalitemizle 4 kupayı da kazanabilecek güce sahibiz. Her zaman oyuncularıma 10'da 10'u, 15'te 15'i unutacağız ve bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacağımızı söyledim. Hepsi de bunun farkına vardı. Şu anda 16'da 16 yaptık ama bence yetmez. Bir şey başarmış değiliz ama inşallah kazanacağız" ifadelerini kullandı.

ANA HEDEFİMİZ SÜPER LİG

Bu sezon 4 kupayı da hedeflemelerine rağmen ana hedefin şampiyonluk olduğunu yineleyen sarılacivertlilerin teknik patronu, "Maçlara yüksek enerjiyle, tempolu başlıyoruz. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni de kazanabiliriz ama ana hedef şampiyonluk. Hatayspor iyi bir takım. Şu anda milli takımda 3 oyuncuları var. Volkan hoca güzel işler yapıyor. Takımın namağlup olması tesadüf değil. Bizim en önemli maçımız Hatayspor maçı. Volkan Demirel bizim kardeşimiz. Başarılı bir isim. Allah yolunu açık etsin. Kendi evimizde oynayacağız ve hak eden kazansın" ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN'DE YAŞANANLAR ÜZÜCÜ

İsmail Kartal, devre arası transfer çalışmaları için oyuncu izlemeye devam ettiklerini dile getirerek, "Ocak ayında ne olacağına dair bir öngörümüz yok. Şu anda bizim oyuncu izlemelerimiz devam ediyor. Devre arası transferine ilişkin ise şunu söyleyebilirim ki bu sene hiç kimse bir yere gidemez" diye konuştu. Kartal, sözlerini Filistin'de yaşananlara ilişkin şu cümlelerle tamamladı: "Filistin'de yaşananlar bir Müslüman olarak beni çok üzüyor. Allah oradakilere yardım etsin. Orada insanın insana saygısının kalmadığı bir ortam var ve bütün dünya buna seyirci kalıyor. Maalesef güçlü olan 'gücüm var ezerim geçerim" diyebiliyor."