Müthiş takas

Fenerbahçe'nin sezon başında ısrarla istediği Rade Krunic için sürpriz bir gelişme yaşandı. Milan, Fenerbahçe ve milli takımda yıldızı parlayan İsmail Yüksek için sarı-lacivertlilere Rade Krunic takasını önerdi. Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde uzun uğraşlar verdiği Krunic İtalyan ekibinde kalırken, Çizme temsilcisi 30 yaşındaki yıldızın sözleşmesini uzatmak istedi. Ancak Boşnak ön libero Fenerbahçe'nin teklif ettiği 3.5 milyon Euro'yu isteyince görüşmeler tıkandı. Milan 2 milyon Euro'dan yukarı çıkmazken, ortaya çıkan bu krizi de fırsata çevirmeye çalışıyor. Barış Alper ve Ferdi'yi izlemek için Hırvatistan maçına gelen ancak İsmail Yüksek'e hayran kalan İtalyan ekibi, Krunic'in menajeri vasıtasıyla Fenerbahçe ile temas kurdu.

KANARYA SÜRE İSTEDİ

Boşnak oyuncuya hala ilgi gösteriliyorsa takas düşünebileceklerini sarı-lacivertlilere iletti. İsmail Yüksek-Krunic takasını görüşmek istiyorlarsa Fenerbahçeli yöneticileri Milano'da ağırlayabileceklerini söylediler. Kanarya, bu teklifi düşünmek için süre isterken, son günlerin başarılı ismi İsmail Yüksek için Krunic+bonservis bedeli talep edilecek. Görüşmeler ileriki günlerde hızlanacak.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

24 yaşındaki İsmail Yüksek'in piyasa değeri 5.5 milyon Euro olarak görülürken, genç ismin sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Başarılı oyuncu milli formayı da 10 kez giydi ve 1 gol attı.