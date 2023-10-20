Martial müjdesi

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sezona fırtına gibi giren ve çıktığı 16 resmi maçta 16 galibiyet alan Fenerbahçe, devre arasında yapacağı transferleri de şekillendirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı yapan teknik direktör İsmail Kartal, devre arasında takıma katılacak isimler için çalışmalara başladıklarını söylemişti. Bu isimlerden birinin ise Anthony Martial olduğu öğrenildi. Premier Lig devlerinden Manchester United'da forma giyen ve teknik direktör Erik ten Hag ile sorunlar

yaşayan Fransız futbolcunun takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

FORMA ŞANSI BULAMADI

Bu gelişme üzerine yaz transfer döneminde de oyuncuyu gündemine alan sarı-lacivertlilerin harekete geçerek yıldız ismin menajeriyle temas kurduğu öğrenildi. Martial'ın yeniden patlama yapacağı ve iddialı bir takım arayışında olduğu ve bu bağlamda İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Bu sezon 9 maçta görev alabilen 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.

KANARYA ÇİFT KOLDAN

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sıklaştırdı. Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in yükselen performansına rağmen devre arası transfer döneminde 6 numaraya takviye yapmayı planlıyor. Her kulvarda şampiyonluk hedefleyen ve bu nedenle kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin bu bölge için düşündüğü ise iki isim var. Sarı-lacivertlilerin Benfica'nın 24 yaşındaki yıldızı Florentino Luis ve SC Braga'nın 27 yaşındaki Libyalısı Al-Musrati'yi istediği öğrenildi. Fenerbahçe'nin iki oyuncu için harekete geçtiği ve devre arasında Musrati ile Florentino Luis'ten birini kardosuna katacağı vurgulandı.

BATSHUAYİ YOL AYRIMINDA

Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de gelişmeler de yaşanıyor. Sarılacivertli takımda Edin Dzeko'nun kadroya katılmasıyla birlikte bu sezon daha az forma şansı bulan Michy Batshuayi, Fenerbahçe ile yol ayrımında. Belçikalı golcünün ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istediğini yönetime ilettiği ve Belçikalı golcüye İngiltere'den cazip teklifler geldiği öne sürüldü.