Fener’den TFF’ye başvuru

Türkiye'nin iki büyük ezeli rakibi Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki kavga büyüyor. Geçtiğimiz günlerde A Spor'da canlı yayına katılarak, eski MHK Başkanı Lale Orta ve Fenerbahçe Kulübü arasında bazı iddialar ortaya atan G.Saray Başkan Vekili Erden Timur'un açıklamaları sonrası sarı-lacivertli kulüp yeni bir hamle yaptı.

BU KONU HAKKINDA KAMUOYU AYDINLATILSIN

Fenerbahçe, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan tarafından hazırlanan metni federasyona gönderip soruşturma talep ederken iddiaların asılsız çıkması halinde ise yaptırım istedi. Sarı-lacivertlilerin federasyona yolladığı başvuru metninde, "İddiaların gerçeklik payı konusundaki şüpheleri gidermek ve kamuoyunu aydınlatmak amacıyla bu iddiaların detaylı bir şekilde araştırılmasını ve gereken adımların atılmasını talep etmek zorunluluğu hâsıl olmuştur. Hiç şüphesiz ki söz konusu iddiaların aydınlatılması ve gerekli önlemlerin alınması, Federasyonunuzun sorumluluğundadır. Aksi takdirde, Federasyonunuzun da sorgulanması gereği kaçınılmaz olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

LİVAKOVİC'E ÖZEL TERAPİ

Fenerbahçe'de milli mesaiden en mutsuz dönen isim Dominik Livakovic oldu. Hırvat file bekçisi, Ay-yıldızlılar karşısında hatalı bir gol yedi ve Türkiye 1-0 galip geldi. Ardından Hırvatistan, Galler'e de 2-0 mağlup olarak EURO 2024 şansını zora soktu. Son iki maçta takımının yenilgisine engel olamayan Livakovic ile teknik direktör İsmail Kartal'ın, Samandıra'da özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Kartal'ın takıma moralsiz dönen Hırvat eldivene, "Her oyuncunun kötü dönemi olur ama sen iki maçta da çok önemli kurtarışlar yaptın. Artık tamamen buraya odaklanmalısın ve bunu yapacağını da biliyorum" dediği öğrenildi.