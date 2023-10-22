Fener, Hatay önünde

Trendyol Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, bugün sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

TAKIMDA 4 EKSİK VAR

BU sezon hem ligde hem de Avrupa'da oynadığı toplam 16 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, Hatay'ı da yenerek ligde 9'da 9 yaparak zirvedeki yerini korumak istiyor. Sarı-lacivertliler teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde haftaya 24 puan ve 17 averajla giriyor. Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşısında bugün 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Joshua King ve Emre Mor, önemli karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacak. Sakatlığını atlatan ve henüz tam olarak hazır durumda bulunmayan Cengiz Ünder'in de oynaması beklenmiyor. Savunmada yaşanan eksiklikler sonrası Fener'de Samet Akaydın bugün formaya yakın gözüküyor.