Çifte zafer istiyoruz

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta heyecanı bugün gruplarda oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, 19.45'te evinde Bulgaristan ekibi Ludogorets ile karşı karşıya gelecek. Müsabakayı İspanyol hakem Guillermo Cuadra yönetecek. D Grubu'nda bulunan Beşiktaş ise 22.00'de Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e konuk olacak. Karşılaşmada Sırp hakem Nenad Minakovic düdük çalacak. Fenerbahçe, Ludogorets karşısında 3 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta ise kırmızı kart cezalısı Valentin Rosier görev alamayacak. Sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Amartey, Bailly ile Tayfur Bingöl de oynayamayacak. İsmail Kartal yönetiminde bu sezon oynadığı 17 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, Ludogorets engelini de kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Grupta henüz galibiyeti bulunmayan Beşiktaş ve Bodo/Glimt karşılaşmasında ise kazanan taraf ilk 3 puanı hanesine yazdıracak.