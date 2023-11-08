Fener’e güzel haber

İlk 11'de yer alan birçok önemli oyuncusunun aynı anda sakatlanması ve formasından uzak kalması sonucu kadro kurmakta zorlanan Fenerbahçe'ye iki yıldızından müjdeli haber geldi. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Cengiz Ünder takımla çalışmalara başlarken, Fred'in iyileşme sürecinde sağlık görevlilerinin yoğun çaba sarf ettiği ve başarılı futbolcunun Adana Demirspor maçında oynama olasılığının olduğu kaydedildi. Antalyaspor maçında sakatlanan ve sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen Cengiz Ünder, sakatlığını atlatmasının ardından Hatayspor maçında 3, Ludogorets maçında ise 1 dakika görev almıştı. Müsabaka sonrası ağrılar hisseden Cengiz Ünder, Pendikspor ve Trabzonspor maçlarında forma giymemişti. 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Alexander Djiku ise Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

SAVUNMAYA GEÇİCİ ÇÖZÜM

Öte yandan Fenerbahçe'deki stoper krizi İsmail Kartal'ı zora soktu. Kartal, Ludogorets maçındaki stoper tandemi için kararını verdi.Luan Peres, Serdar Aziz, Djiku ve Becao'nun sakatlıkları bulunurken, Samet Akaydin ve Mert Müldür ise UEFA kadrosunda yer almıyor. Kartal, Bulgaristan deplasmanında Oosterwolde'nin yanında Miguel Crespo'ya şans verecek.