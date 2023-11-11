Fenerbahçe’den çok sert açıklama

Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde Yeni Asır'da çıkan hakem Hakan Ceylan'ın eşi Leyla Ceylan'ın yapmış olduğu açıklamaları da içeren olaylar hakkında önceki gün TFF'den yapılan yazılı açıklamaya cevap verdi. Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde: "Türkiye Futbol Federasyonu'nun futbolun istisnasız tüm paydaşlarının aynı noktada olduğu kriz durumunda yaptığı bu açıklama bizi hiç şaşırtmamıştır. Bu tavır; sorumluluktan uzak, sorunları örtbas etme odaklı ve futboldaki onlarca soruna yönelik gerçek bir soruşturma yapılmayacağının adeta itirafıdır... Tüm bu soru ve sorunlarda 'Hakim' olarak konuları soruşturması gereken TFF Yönetimi; Türk futbolu adına adeta okların çevrildiği kişilerin ve sorgulanan olayların 'avukatı ve tarafı' gibi davranmıştır. Biz bu filmi daha önce de gördük, değişen hiçbir şey göremiyoruz! Türk futbolunda her şeyin tam da toplantı arka planınızda yer alan mesajda olduğu gibi "adil, şeffaf ve tarafsız!" olması, ülkemize temiz futbolun nasip olması için tüm paydaşların münasip olması gerekir. Kulüpler, takımlar, medya, futbolseverler ve tüm spor kamuoyuna soruyoruz; Bu hedef için TFF münasip mi atılan adımlar yeterli midir?"

2 MAÇTA ÇÖKTÜ

Fenerbahçe'de s Becao, Djiku ve Serdar Aziz gibi isimlerin sakatlıkları nedeniyle defanstaki aksaklıklar tavan yaparken takımın hem ligdeki hem de Avrupa'daki serileri sona erdi. Kanarya ayrıca Ludogorest karşısında alınan 2-0'lık yenilgiyle bu sezon ilk kez gol atma başarısı gösteremedi. Ligde 11 maçta 31, Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'nde 6 maçta 21 gol atan sarı-lacivertli ekip, grup aşamasında ise Ludogorets maçına kadar oynadığı 3 karşılaşmada 8 kez gol sevinci yaşamıştı.