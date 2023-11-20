Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli santrforu Edin Dzeko kişisel performansına, takım performansına ve milli ara sonrası yoğun maç takvimine değindi. 16 maçta 12 gol, 5 asist kaydeden kaptan Dzeko, "Önümüzde savaşacağımız ve daha iyi olmamız gereken daha çok maç var. Milli ara bittikten sonra yeni bir aya gireceğiz ve belki de şu ana kadar oynadığımız aylar içerisindeki en önemli ay olacak çünkü önemli maçlarımız olacak Süper Kupa da dahil olmak üzere. Umarım herkes döndükten sonra en iyi şekilde yolumuza devam ederiz" ifadelerini kullandı. Süper Lig'deki rekabetle ilgili de konuşan golcü futbolcu, "Oynadığım liglerin hepsiyle karşılaştırmam zor çünkü çok fazla farklı ligde oynadım. Genel olarak iyi bir lig diyebilirim burası için. Burada her takım futbol oynamak, geriden oyun kurmak istiyor" diye konuştu.