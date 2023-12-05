F.Bahçe 4 köşe

Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u mağlup ederek liderlik koltuğunu yeniden geri aldı: . 4. dakikada Tadic'in pasında topla buluşan Fred'in ceza sahası içi sol çaprazdan verdiği pasta Dzeko topa ayak koydu. Kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı oyun alanına geri çeldi. 17'de Tadic'in sol taraftan açtığı ortada Szymanski'nin ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 42'de İrfan Can Kahveci, N'Jie'yi çalımladıktan sonra ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağı ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşede filelerle buluştu: 2-0.

İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU

50'de Saiz'in savunma arkasına uzun yolladığı pasta topla buluşan Manaj'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1. 68'de Edin Dzeko'nun sol taraftan içeri gönderdiği top, savunmada Alaaddin Okumuş'un müdahalesi sonrası üst ağlara da çarparak filelerle buluştu: 3-1. 75'te Tadic'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda bekletmeden vuruşunu yapan Dzeko, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-1. Maç 4-1 sona erdi.

YILDIZLAR DÖNDÜ KANARYA GÜLDÜ

Son haftalarda yıldız isimleri sessiz kalan Fenerbahçe, Szymanski, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko'nun golleriyle Sivasspor'u yenerek ikide iki yaptı. Szymanski ve İrfan Can birer gol atarken, Dzeko iki golle yıldızlaştı. Trabzonspor ve Karagümrük maçlarında ikişer gol kaydeden Tadic'de skor katkısına devam etti. Yıldız futbolcu, Szymanski ve Edin Dzeko'nun attığı 2. golde asist yaparak son 3 maçta 6 skor katkısına ulaştı.

KARTAL'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadıkları Nordsjaelland müsabakasının ilk 11'ine göre kadrosunda 5 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Nordsjaelland maçında ilk 11'de oynattığı isimlerden İsmail Yüksek, Yusuf Akçiçek, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi'yi yedek soyundururken, Ryan Kent'i kadroda değerlendirmedi. 62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko'yu sahaya sürdü.

FRED DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız orta sahası Fred Rodrigues, EMS Yapı Sivasspor maçıyla yeniden sahalara döndü. Son olarak 29 Ekim tarihinde ligde oynanan Pendikspor maçında sakatlanan Fred, ligde 3, Avrupa'da 2 olmak üzere toplamda 5 maçı kaçırmıştı. 30 yaşındaki oyuncu, 5 maçın ardından Sivasspor karşılaşmasıyla formasına kavuştu.