F.Bahçe’den Beljo hamlesi

Michy Batshuayi'nin form durumundan memnun olmayan ve talipleri olan Belçikalı golcü ile devre arasında yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcunun yerine transfer edeceği ismi buldu. Sarı-lacivertlilerin Hırvat futbolunun yeni yıldız adayı olarak gösterilen Dion Drena Beljo için nabız yokladığı öne sürüldü. Listesinde eski Beşiktaşlı Wout Weghorst'u da tutan Kanarya, 21 yaşındaki genç isim için de harekete geçecek. Hırvat ekibi Osijek'te dikat çeken ve geçtiğimiz Ocak ayında 3 milyon Euro bedelle Augsburg'a transfer olmuştu. Etkili performansını burada da sürdüren ve piyasa değerini 6.5 milyon Euro'ya çıkaran Beljo için Fenerbahçe devreye girerken, oyuncunun dev kulüplerin dikkatini çok çekmeden bonservisiyle birlikte kadroya katılması düşünülüyor. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Beljo, Bundesliga'da 30 maça çıktı, 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.

SAVUNMAYA ALMAN PANZERİ

BU sezon savunmadaki sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe, ocak ayında stoper takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertli ekibin bir numaralı hedefi ise Euro 2024'te Alman Milli Takım formasını giymek isteyen Thilo Kehrer oldu. West Ham'da sürekli forma bulamadığı için Julian Nagelsmann tarafından kadroya davet edilmeyen Alman stoper, Ocak'ta takımdan ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin futbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, oyuncunun menajeri ile masaya oturdu. 27 yaşındaki oyuncudan olumlu cevap vermesi durumunda Fenerbahçe daha sonra İngiliz ekibiyle pazarlık masasına oturacak.

EDİN DZEKO ŞOKU

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de dün şok bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, takımının pazartesi günü gerçekleştirdiği antrenmanda yer almadı. MR'ı çekilen Boşnak forvetin durumunun bugün netlik kazanacağı öğrenildi.