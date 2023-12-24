Fenerbahçe - Galatasaray | CANLI ANLATIM

Son dakika... Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray derbide karşı karşıya geliyor. Büyük bir heyecana sahne olan mücadele saat 19.00'da başladı. İşte mücadelenin canlı anlatımı...

İşte Teknik Direktörler İsmail Kartal ve Okan Buruk'un ilk 11 tercihleri...

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Oosterwolde, Djiku, Osayi, İrfan, Crespo, Tadic, Szymanski, Cengiz, Dzeko.

Galatasaray: Muslera, Barış, Abdülkerim, Nelsson, Boey, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem, Ziyech, Mertens, Icardi.

EZELİ REKABETTE 398. MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 114 yıllık rekabette ezeli rakip, ebedi dostlar tekrar sahnede. Ülker Stadyumu'nda bugün saat 19.00'da başlayan derbiyle birlikte Fenerbahçe ile Galatasaray, 398. kez karşı karşıya geliyor. Daha önceki müsabakalarda sarı-lacivertliler, 148 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 127 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 122 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 540 golüne, Aslan 496 golle karşılık verdi.