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Haberler Fenerbahçe Son dakika... Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri belli oldu!

Son dakika... Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri belli oldu!

Son dakika... Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe ile Galatasaray maçının başlamasına dakikalar kaldı. Derbi öncesi Teknik Direktörler İsmail Kartal ve Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11'ler belli oldu.

HABER MERKEZİ
Son dakika... Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk 11’leri belli oldu!

Son dakika... Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi büyük bir heyecana sahne olacak. Teknik Direktörler İsmail Kartal ve Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11'ler belli oldu.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Oosterwolde, Djiku, Osayi, İrfan, Crespo, Tadic, Szymanski, Cengiz, Dzeko.

Galatasaray: Muslera, Barış, Abdülkerim, Nelsson, Boey, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem, Ziyech, Mertens, Icardi.

EZELİ REKABETTE 398. MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 114 yıllık rekabette ezeli rakip, ebedi dostlar tekrar sahne alacak. Ülker Stadyumu'nda bugün saat 19.00'da oynanacak derbiyle birlikte Fenerbahçe ile Galatasaray, 398. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 148 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 127 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 122 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 540 golüne, Aslan 496 golle karşılık verdi.

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