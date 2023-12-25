Kadıköy’de sessiz derbi

Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmaya iki ekip de çok temkinli başladı. Sık sık faullerle duran oyunda iki ekip de birbirine açık vermedi. Maçta ilk şut 27. dakikada geldi. Arka direğe yapılan ortada savunmadan seken topu önünde bulan Kerem Demirbay gelişine vurdu ancak top auta gitti. 34'te Szymansi'nin kullandığı kornerde Oosterwolde'nin kafa vuruşu auta gitti. 38'de savunma arkasına sarkan Dzeko'nun ortasını Nelsson uzaklaştır- dı. 43'te savunmanın uzaklaştırdığı topa Kerem Demirbay'ın gelişine çektiği şut az farkla auta gitti. Kaleyi tutan şutun olmadığı ilk yarı golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARI TEMPO ARTTI

Karşılaşmanın ikinci yarısına iki ekip de hızlı başladı. 49'da Ziyech'in ortasında ceza sahası önünde topla buluşan Kerem Demirbay'ın şutu üstten auta gitti. 61'de sağ kanattan gelişen atakta İsmail'in pasıyla buluşan Szymanski'nin plasesi az farkla auta gitti. 68'de Ziyech'in ortasına arka direkte Icardi'nin kafa vuruşu az farkla auta gitti. 70'te Ziyech'in şutu Livakovic'te kaldı. 71'de King'in uzak direğe plasesi üstten auta çıktı. 77'de Kerem'in

kullandığı serbest vuruşta arka direkte Abdülkerim'in kafa vuruşu, Livakovic'e çarparak kornere gitti. 88'de ceza sahasına giren Icardi

şutu çekmeden Oosterwolde araya girdi ve topu uzaklaştırdı. Son dakikalarda iki takımın da çabaları sonuç vermedi ve maç 0-0 sona erdi.

GALATASARAY TARAFTARI 3 YIL 10 AY SONRA KADIKÖY'DE

Dün oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle sarı-kırmızılı taraftarların deplasman hasreti de son buldu. Galatasaraylı taraftarlar son olarak 23 Şubat 2020'de Kadıköy'de yer almıştı. 2 bin 79 sarı-kırmızılı taraftar, yaklaşık 4 yıl sonra Fenerbahçe derbisinde deplasman tribününde yerini aldı.

TORREİRA VE BOEY CEZALI

Karşılaşmanın 63. dakikasında Dzeko'ya yaptığı faul sonrasında hakem Arda Kardeşler, Lucas Torreira'ya sarı kart gösterdi. Sacha Boey da maçın

73. dakikasında King ile yaşadığı tartışmadan dolayı sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen iki oyuncu, Konyaspor maçında takımlarını yalnız bırakacak.

45 FAULLE TARİHE GEÇTİ

Seyir zevki oldukça düşük olan karşılaşmada ilginç bir rekor kırıldı. Hakem Arda Kardeşler'in düdüğüyle sık sık duran maçta tam 45 faul oldu. Topun oyunda çok az kaldığı karşılaşma beklentilerin oldukça altında kaldı.