Fener’den Neves için flaş teklif

Süper Lig'in lideri Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertliler ocak ayında en az 3 transfer yapma kararı aldı. Fenerbahçe'nin tıpkı yazın olduğu gibi bu dönemdeki transferlerde de nokta atışı yapmak istediği belirtildi. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin flaş bir yıldız için harekete geçtiği öne sürüldü. Fenerbahçe, Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal'de forma giyen Ruben Neves için harekete geçti. Sarı lacivertlilerin Portekizli orta sahayı kiralamak istediği öne sürüldü. Arabistan'da mutsuz olan 26 yaşındaki oyuncunun ocak ayında Avrupa'ya dönmek istediği vurgulandı. Başarılı futbolcunun bu yüzden Fenerbahçe'nin talebine sıcak baktığı iddia edildi. Al Hilal'in ise Ruben Neves'in ayrılığına onay verdiği ve yerine oyuncu baktığı aktarıldı. Ruben Neves bu sezon Al- Hilal'de 24 maçta 3 gol ve 4 asistle oynadı.