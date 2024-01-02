Fenerbahçe’ye İsveçli stoper

Savunmaya takviye yapması beklenen Fenerbahçe sürpriz bir teklifle karşı karşıya kaldı. Menajerler, Manchester United'ın 29 yaşındaki başarılı İsveçli stoperi Victor Lindelöf'ü Fenerbahçe'ye teklif etti. Bilindiği üzere tecrübeli isim sezon sonunda kontratı sona erecek olmasına karşın İngiliz kulübü ile sözleşme uzatmamıştı.

GÖZLER KARTAL'DA

İsveçli savunma oyuncusu için Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın görüşü alındıktan sonra girişimde bulunulması hedefleniyor. Kartal olumlu rapor sunarsa İsveçli stoper için Manchester United'ın kapısı çalınacak. 29 yaşında ve 1.87 boyundaki Victor Lindelöf'ün Manchester United ile olan sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında sona eriyor. Yıldız futbolcunun 18 milyon Euro civarında piyasa değeri bulunuyor. Bu arada Fenerbahçe'nin Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Rade Krunic'in talipleri artıyor. Fransız ekibi Lyon, Bosnalı oyuncu için Serie A temsilcisi Milan'a teklif yapmaya hazırlanıyor. Kanarya'nın bu isim için elini çabuk tutup bu transferi sonlandırması bekleniyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN YENİ HAMLE

Fenerbahçe, ara transferde stoper mevkisi için İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid forması giyen Milli oyuncu Çağlar Söyüncü için temaslarını hızlandırılacak. Sarı-lacivertlilerin kiralık olarak düşündüğü Çağlar Söyüncü ikna edilemez ise yönetimin düşündüğü diğer bir isim ise Atletico Madrid'in tecrübeli stoperi Stefan Savic. Stoper bölgesine devre arasında bu iki isime yoğunlaşacak Fenerbahçe'de oyunculardan birini bitirmesi bekleniyor.

4 OYUNCU YOLCU GİBİ

Sarı-lacivertli takımda transfer çalışmalarının yanı sıra ayrılacak oyuncular da netleşiyor. 14 yabancı hakkı dolu olan Sarı-lacivertlilerde; Ryan Kent, Miha Zajc ve Lincoln gönderilecekler listesinde yer aldı. Ayrıca istediği süreleri alamayan Michy Batshuayi'nin de takımdan ayrılması gündemde. Avrupa Şampiyonası'nda Belçika formasıyla EURO 2024'te forma giyecek Batshuayi, iyi bir teklif alması halinde ayrılmayı düşündüğünü de yönetime bildirdi.