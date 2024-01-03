Fenerbahçe stoper avında

Süper Lig ve Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, takıma yapacağı takviyeler için elini çabuk tutmak istiyor. Savunmada sıkıntılar yaşayan sarı-lacivertlilerde Djiku'da Afrika Kupası için Gana Milli Takıma'na davet edilince gözler savunma transferine çevrildi. Listesinde birçok isim bulunduran İstanbul ekibi, Savic, Çağlar Söyüncü gibi isimler arasında aday sayısını ikiye kadar düşürdü. Sarı-lacivertlilerin Salzburg forması giyen Stranihja Pavlovic ya da kiralık olarak Aston Villa'da oynayan Clement Lenglet ikilisinden birini alması bekleniyor. Pavlovic'in takımından ayrılmak istemesi ve 22 yaşında olması Kanarya'nın iştihanı kabartıyor. Son dönemde parlattığı oyunculardan kazandığı paralarla gündem olan sarı-lacivertli ekip, Sırp futbolcuyu Avrupa'nın dev kulüpleri devreye girmeden kadrosuna katmak istiyor.

YEŞİL IŞIK YAKTI

Salzburg ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da B planı olarak Lenglet listede tutuyor. Bonservisi Barcelona'da olan oyuncu kiralık olarak forma giydiği Aston Villa'da mutsuz olan yıldız futbolcunun sarı-lacivertlilere sıcak baktığı iddia edildi. Kartal'ın iki oyuncudan birinin muhakkak alınmasını istediği ifade edilirken, kurmaylar görüşmeleri tüm hızıyla sürdürüyor.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği isimlerden biri olan Clement Lenglet, kariyerine Nancy II takımında başladı. Nancy'nin as takımına kadar yükselen Fransız savunmacı, daha sonra Sevilla'ya transfer oldu. Burada gösterdiği başarılı performans sonrası Barcelona'ya transfer olan 28 yaşındaki yıldız isim 4 sezon Katalan ekibinin formasını giydi. Geçen sezon Tottenham'a kiralanan ve Galatasaraylı Sanchez'in savunma partneri olan Lenglet, bu sene ise Aston Villa'ya kiralandı. İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamayan Fransız yıldız 8 maçta 1 asistle oynadı.