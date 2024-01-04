Fener’e koşuyor

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaştı. Atletico Madrid'te forma giyen milli oyuncu ile bir görüşme gerçekleştiren sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki savunmacıyı ikna ettiği öğrenilirken İspanyol kulübü ise kararsızlığını sürdürüyor. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, bu sezon toplam 168 dakika şans vermesine rağmen Çağlar Söyüncü'yü bırakmaya sıcak bakmazken Çağlar'ın ayrılmakta kararlı olması transfer ihtimalini güçlendiriyor. Kanarya'nın Çağlar Söyüncü'yü 1,5 yıllığına kiralamak istediği bu doğrultuda kulübü ile pazarlık halinde olduğu gelen haberler arasında. Son dönemde savunmada sorunlar yaşayan F.Bahçe'nin bu transferle birlikte rahat etmek istediği öğrenilirken resmi adımların çok kısa sürede atılacağı gelen haberler arasında.

TOLİSSO ÖNERİSİ GELDİ

Fransız basını, sarı-lacivertlilerin dışında Olympique Lyon'un da Krunic'i istediğini yazdı. Ligue 1 ekibi, Boşnak futbolcunun transferini gerçekleştirmesi halinde Corentin Tolisso'yu Fenerbahçe'ye teklif edecek. Corentin Tolisso bu sezon Olympique Lyon formasıyla 12 maça çıktı. Tolisso'nun Lyon ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.