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Haberler Fenerbahçe Ali Koç’tan Süper Kupa savunması

Ali Koç’tan Süper Kupa savunması

Sarı-lacivertli kulübün başkanı “Karşılaşmayla ilgili bizimle protokol yapılmadı” dedi.

HABER MERKEZİ
Ali Koç’tan Süper Kupa savunması
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir televizyon programında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak yaşanan aksaklıklar nedeniyle ertelenen Süper Kupa finaliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Süper Kupa'nın Arabistan'da oynanacağına dair kendileriyle yapılmış bir protokol olmadığını ifade eden Koç, "Taraftarlarla ilgili yapılan uyarıları iki kulüp de sitesine koydu. Ama kulüplere gelen bilgilendirme yok. Tamamen organizasyonla ilgili 11 maddelik bir belge var. Ortada kabul edilen bir protokol yok. TFF'de bir protokol var ama biz bilmiyoruz" dedi. Koç, Fenerbahçe başkanlığına tekrar aday olmayı planlamadığını da sözlerine ekledi.
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