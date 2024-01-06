Ali Koç’tan Süper Kupa savunması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir televizyon programında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak yaşanan aksaklıklar nedeniyle ertelenen Süper Kupa finaliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Süper Kupa'nın Arabistan'da oynanacağına dair kendileriyle yapılmış bir protokol olmadığını ifade eden Koç, "Taraftarlarla ilgili yapılan uyarıları iki kulüp de sitesine koydu. Ama kulüplere gelen bilgilendirme yok. Tamamen organizasyonla ilgili 11 maddelik bir belge var. Ortada kabul edilen bir protokol yok. TFF'de bir protokol var ama biz bilmiyoruz" dedi. Koç, Fenerbahçe başkanlığına tekrar aday olmayı planlamadığını da sözlerine ekledi.