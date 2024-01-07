Pazar şöleni

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren F.Bahçe ve G.Saray bugün İstanbul'da kritik 90 dakikalara çıkacak. Saat 16.00'da başlayacak maçta sarı-lacivertiler İstanbulspor'a konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Kanarya'da Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen İrfan Can Kahveci ile Mondihome Kayserispor karşılaşmasında gördükleri kırmızı kartlar nedeniyle cezalı durumda bulunan Fred ve Mert Hakan Yandaş, bu müsabakada forma giyemeyecek. Takımın iki savunmacısı Bright Osayi- Samuel ve Aleksandar Djiku, ülkelerinin Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle milli takıma gitti. Sakatlıkları süren Becao ve Zajc da forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor.

G.Saray ise Galatasaray, sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Rams Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Aslan'da da Konyaspor karşılaşması öncesinde 7 eksik oyuncu bulunuyor. Göğüs kasında kopma meydana gelen Sergio Oliveira, adale sakatlığı devam eden Davinson Sanchez, kart cezalıları Lucas Torreira ve Sacha Boey, Afrika Kupası için milli takımlara giden Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.