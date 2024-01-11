Fenerbahçe yedi bitirdi

Süper Lig'de geçen hafta İstanbulspor'a 5 gol atan Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'a da gol yağdırdı ve ikide iki yaparak yoluna kayıpsız devam etti: 7-1. 7. dakikada Dzeko, ceza sahası içi sağ tarafında Adil Demirbağ'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla hakem Kadir Sağlam pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını gösterdi. 11'de Dzeko atışı gole çevirdi: 1-0. 32'de İrfan Can Kahveci'nin pasında topla buluşan Dzeko, fileleri havalandırdı: 2-0. 41'de Szymanski, çizgiye inip içeri çevirdiği topa altı pas içerisinde Dzeko'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0. 42'de Szymanski'nin savunmanın arkasına attığı pasta topa birlikte ceza sahasına giren Mert Müldür, kalecinin yanından topu filelere yolladı: 4-0.

GOLLER 2. YARIDA DA DEVAM ETTİ

44'te ceza yayı üzerinden King ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahasına giren Szymanski, penaltı noktası solundan sol ayağıyla yaptığı vuruşta kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 5-0. 63'te İrfan Can'ın defansın arkasına attığı pasla buluşan Batshuayi, kaleci Deniz'i de geçerek topu filelere yolladı: 6-0. 83'te Cengiz sağ çaprazdan şutunu çekti, araya girmek isteyen Uğurcan topu kendi ağlarına yolladı: 7-0. 90'da Guilherme ceza sahasından yaptığı vuruşla skoru belirledi: 7-1.

BONUCCİ İSTANBUL'DA

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, ünlü İtalyan oyuncu Leonardo Bonucci ile anlaşma sağladı. 36 yaşındaki oyuncu, dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Kulüp yetkililerinin karşıladığı Bonucci, daha sonra havalimanından özel bir araçla ayrılarak Fenerbahçe-Konyaspor maçını takip etmek için Ülker Stadyumu'na doğru yola çıktı. Leonardo Bonucci, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-lacivertli ekiple resmi sözleşme imzalayacak.