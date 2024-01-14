Yerlileri takipte

Leanordo Bonucci transferini bitiren Fenerbahçe bir stoperi daha renklerine bağlamak için harekete geçti. Kanarya'nın yeni tercihinin yerli olacağı Valencia'dan Cenk Özkaçar ve Atletico Madrid'ten Çağlar Söyüncü için temasa geçildiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde transferlerden sorumlu yönetici Selahattin Baki'nin Valencia sportif direktörü Miguel Angel Corona ve Atletico Madrid yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Cenk için Fransa ekiplerinin devrede olduğu bilinirken Çağlar'ın ilk hedefinin ise AS Roma'da Jose Mourinho ile çalışmak olduğu gelen haberler arasında. Öte yandan Kanarya, Krunic'i satın alma opsiyonlu kiraladığını açıkladı.

G.ANTEP FK İLE OYNAYACAK

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Kanarya'nın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, Gaziantep FK karşısında kadroda yer alabilecek. Lisansı çıkartılan 36 yaşındaki stoper, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda sarı-lacivertli formayı giyebilecek.