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Haberler Fenerbahçe Samsunspor maçında sakatlanmıştı! Fenerbahçe'de Fred'in sağ bacağında yırtık tespit edildi

Samsunspor maçında sakatlanmıştı! Fenerbahçe'de Fred'in sağ bacağında yırtık tespit edildi

Trebdyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Samsunspor maçında sakatlık geçiren Fenerbahçe'nin oyuncusu Fred'in durumu belli oldu. Brezilyalı oyuncunun sağ bacağında yırtık tespit edildi. 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.

DHA
Samsunspor maçında sakatlanmıştı! Fenerbahçe’de Fred’in sağ bacağında yırtık tespit edildi

Fenerbahçe, dün oynanan Samsunspor maçında sakatlanan Fred'in sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık olduğunu açıkladı. Brezilyalı oyuncunun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Dün akşam Y. Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred Rodrigues'in Acıbadem Altunizade Hastanesinde Mr görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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